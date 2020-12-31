محافظ شبوة يشيد بالجاهزية العسكرية لكتيبة المهام الخاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

الخليج 365 - شبوة

أشاد محافظ شبوة محمد صالح بن عديو اليوم، بالنجاحات التي حققتها كتيبة المهام الخاصة، وجاهزيتهم القتالية العالية والروح المعنوية التي تتمتع بها.



واكد المحافظ خلال حضوره العرض العسكري الذي نفذته بمناسبة اختتام برامج اعدادها المعنوي والقتالي للعام الحالي، بانها تمثل الانموذج المنشود في البناء النوعي لطلائع قواتنا المسلحة والامن.

وشدد على ضرورة مواصلة برامج اعادة تأهيل مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية والامنية وتمكينها من عوامل القوة والصمود في وجه التحديات التي تواجهها المحافظة والوطن، مشيدا بالدور الوطني للوحدات الامنية والعسكرية بالمحافظة، من اجل حفظ امنها واستقرارها وحماية المصالح العامة والخاصة.