مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث يكرم فنان المهرۃ الأول عسكري حجيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المهرة

زار المدير التنفيذي لمركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث الدكتور سعيد نجادان القميري ، اليوم، بمعية الأستاذ سعد مسلم بن غفيلة مدير قسم التوثيق اللغوي بالمركز ، الفنان القدير عسكري حجيران فرج في منزله بمدينة الغيضة.



وفي مستهل الزيارۃ رحب الفنان عسكري حجيران بزيارۃ إدارۃ المركز، معتبرا الزيارة لفته نبيلة ومثمنا الجهود التي يقوم بها المركز في الحفاظ علی الخصوصية اللغوية والثقافية المهرية.

من جانبه أثنی الدكتور القميري علی الأدوار الكبيرۃ التي قام بها الفنان "أبا ميادۃ" في إبراز الفن الغنائي المهري والتعريف باللغة المهرية في المحافل الدولية.

وفي نهاية اللقاء كرم الدكتور سعيد القميري الفنان الكبير عسكري حجيران بدرع تكريمي بإسم مركز اللغو المهرية وأهداه الإصدارات الحديثة للمركز، متمنيا له الصحة الدائمة والشفاء العاجل من المرض الذي ألم به منذ فترة طويلة اقعده الفراش