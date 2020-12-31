السودان تستنكر الهجوم الإرهابي على مطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدانت السودان بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس على مطار عدن، أثناء وصول الطائرة التي تقل رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى الأبرياء.



وقالت الخارجية السودانية في بيان اليوم، أن هذا العمل الإرهابي يستهدف الخطوات الإيجابية التي تحققت بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، بموجب اتفاق الرياض الرامي لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

وأكدت السودان أن هذا الهجوم لن يثني الحكومة اليمنية الجديدة عن القيام بواجباتها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة اللحمة بين الأشقاء في اليمن بما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وجددت وقوفها إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها للجرحى بالشفاء.