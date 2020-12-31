اللجنة الوطنية تنفذ نزولا ميدانيا للتحقيق في جريمة استهداف مطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، نزولا ميدانيا للتحقيق في حادثة استهداف مطار عدن الدولي الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين.



حيث عاينت اللجنة أماكن سقوط المقذوفات والأضرار المادية وحجم الدمار الذي تعرض له المطار ومقابلة عدد من الشخصيات وأخذ إفاداتهم حول ما حدث.

والتقى الفريق ممثلا برئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي وعضو اللجنة القاضي صباح العلواني مع مدير أمن المطار العقيد عبدالله كرعون الذي أفاد بأن الاستهداف تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من المدنيين، كما تسبب أيضا في إحداث أضرار مادية بالغة في المطار.

وخلال ذلك قامت اللجنة بمعاينة مكان الواقعة وأخذ عينة من بقايا المقذوفات التي استهدفت المطار لعرضها على خبير عسكري لتحديد نوعها.

والتقى فريق اللجنة عددا من الصحفيين والموظفين الذين تواجدوا أثناء الحادثة وتم الاستماع لإفاداتهم، كما تم زيارة عدد من مشافي المدينة والالتقاء بالضحايا والاستماع إلى إفاداتهم أيضا.