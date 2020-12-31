بلادنا تدعو لتحقيق أممي بتفجير عدن ومواجهة المشروع الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، الأمم المتحدة إلى التحقيق في الهجوم على مطار عدن.



وفي تصريحات صحفية، طالب "بن مبارك"، الخميس، بإرسال خبراء لمساعدة لجنة التحقيق المكلفة من الرئيس اليمني في التحقيقات خلف الهجوم الصاروخي الوحشي.

وأكد بقاء أعضاء حكومة الكفاءات الجديدة في مدينة عدن أيا كانت العواقب.

وقال إن الحكومة اليمنية تمتلك أدلة تؤكد تورط مليشيا الحوثي في الهجوم على مطار عدن الأربعاء والذي أودى بحياة 25 يمنيا و110 جرحى.

وأضاف بن مبارك أن الحكومة اليمنية ناقشت في أول اجتماعاتها عددا من الإجراءات لحماية أعضاء الحكومة في مدينة عدن، مؤكدا أن الحكومة عازمة على البقاء في العاصمة المؤقتة مهما كانت المخاطر.

وطالب الوزير اليمني في الحكومة الجديدة جميع الأطراف العمل معا للوقوف في وجه المشروع الإيراني في بلادنا.

في وقت سابق، الخميس، قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك في أول اجتماع لحكومة الكفاءات الجديدة غداة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول أعضائها لمباشرة مهامهم من العاصمة المؤقتة، إن دلائل التحقيقات الأولية تثبت مسؤولية مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في التفجيرات الإرهابية.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن التحقيقات تشير إلى أن مليشيا الحوثي هي المسؤولة عن الهجوم، وأن معلومات المخابرات والأمن تشير إلى أن خبراء إيرانيين كانوا يعدون خلال الأشهر الماضية لمثل هذه الأعمال.

وارتفعت أعداد ضحايا هجوم مطار عدن الدامي إلى 135 قتيلا وجريحا بينهم 11 صحفيا، وذلك في آخر حصيلة للسلطات في العاصمة اليمنية المؤقتة.

وقوبل هجوم مطار عدن الدولي الأربعاء بتنديد أممي ودولي وإقليمي واسع، إثر وقوع التفجيرات لدى وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة إلى مهبط المطار المدني.