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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يطلع الخارجية الاثيوبية على تفاصيل الهجوم الإرهابي على مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اطلع القائم بأعمال السفارة اليمنية في أديس أبابا السفير يحيى الإرياني، اليوم، مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الاثيوبية روبا دامي، على تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي ارتكبته مليشيا الحوثي الانقلابية أمس واستهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة.
وأشار إلى أبعاد ومخاطر هذا العمل الإرهابي الجبان والإجرامي الذي ينم عن مدى حقد مليشيا الحوثي الانقلابية ومن ورائها إيران ومساعيها لتقويض عملية إحلال السلام في اليمن والتي تبذلها وتسعى إليها الحكومة استشعارا منها بأداء مسؤوليتها وواجبها تجاه المواطنين.. لافتا إلى خطورة هذا العمل الإرهابي الذي يهدد بوقف العمليات الإنسانية للمؤسسات الدولية في اليمن.
من جانبه أدان المسؤول الإثيوبي، هذا العمل الإرهابي في مطار عدن ومدى إعاقته لعملية السلام في اليمن.. مؤكدا وقوف اثيوبيا مع الحكومة اليمنية.
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