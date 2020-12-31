شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام ورشة تدريب في مجال صناعة العسل بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم مكتب الزراعة والري بمحافظة شبوة اليوم، ورشة التدريب الخاصة في مجال صناعة العسل، والتي اقامتها منظمة براجما، في اطار برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش، الممول من الوكالة الامريكية للتنمية.



واكد الامين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله، اهمية الورشة، ودورها في رفع قدرات العاملين في قطاع النحل وتصدير العسل ، وتحقيق جودة انتاجها من العسل سنويا.

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