وزراء الاعلام والصحة والخدمة المدنية يتفقدون جرحى الهجوم الارهابي على مطار عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زار وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، ووزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي اليوم، مستشفى اطباء بلا حدود في منطقة دار سعد، للاطلاع على أحوال الجرحى جراء الهجوم الارهابي الغادر الذي استهدف مطار عدن الدولي.



واطمأن الوفد الوزاري على احوالهم واستمع من الأطباء الى تقارير أولية عن سير عملية علاجهم وحالتهم الصحية، ناقلين لهم اهتمام وتحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مؤكدين ان هذه الجريمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، تعبر عن النهج الارهابي لهذه المليشيا و مدى قلقهم من المضي في توحيد الجبهة الوطنية على طريق استعادة الدولة على كامل ترابها الوطني وان الحكومة بقيادة الدكتور معين عبدالملك لن تالوا جهداً في رعاية الجرحى و.تقديم العون للجرحى ولاسر الشهداء

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