شكرا لبحثكم عن خبر وزير النقل ومحافظ عدن يزوران موقع التفجيرات بمطار عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قام وزير النقل في الحكومة اليمنية الجديدة المعترف بها دولياً، عبدالسلام حُميد، ومحافظ عدن احمد لملس، اليوم الخميس، بزيارة مطار عدن الدولي عقب الهجوم الذي استهدفه بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة أمس الاربعاء.

واطلع حميد ولملس على الاضرار التي لحقت بمطار عدن الدولي، مؤكدين على سرعة تأهيل وصيانة الاضرار بصورة عاجلة.

واعلن وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية الجديدة، د. قاسم بحيبح عن مقتل 25 شخصا وإصابة 110 آخرين جراء الهجوم الذي استهدف مطار عدن، مؤكدا أن "العدد مرشح للتصاعد لخطورة بعض الحالات".

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان صادر عنها، الاربعاء، إن "الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن المليشيات الحوثية هي الجهة التي قامت بهذا العمل الإرهابي من خلال استهداف المطار بثلاثة صواريخ وبتقنيات تتشابه مع ذات التقنيات التي استخدمتها هذه المليشيا في جرائم سابقة استهدفت بها المؤسسات والمنشآت المدنية والحكومية".