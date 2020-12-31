شكرا لبحثكم عن خبر الداعية الحبيب علي بن عبدالرحمن الجفري نعى الشهيدة ياسمين العواضي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تكاد تكون المرأة الوحيدة التي فقدت حياتها من بين المسؤولين الذين اصطفوا لاستقبال أعضاء حكومة المناصفة في مطار عدن الدولي.

المهندسة ياسمين العواضي ، وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق استشهدت في حادثة الهجوم على المطار وشوهدت تنزف دما حتى الموت كما تظهر صورة يصعب ويحظر عرضها.

العلامةو الداعية الحبيب علي بن عبدالرحمن الجفري نعى الشهيدة ياسمين العواضي تغريدة على حسابه بتويتر قال فيها : "‏رحم الله الأخت ياسمين العواضي وكيلة وزارة الأشغال وتقبلها في الشهداء مع بقية ضحايا هجوم مطار عدن اليوم".

وتابع "عرفت الفقيدة واشتركنا معًا في جهود الإغاثة بحضرموت إبّان كوارث السيول 2008؛ فكانت نعم المعين، وكانت من نوادر مسؤولي البلاد الذين يدركون معنى كلمة "مسؤول" في مواجهة الأزمات".