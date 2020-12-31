شكرا لبحثكم عن خبر قائد ألوية المقاومة الجنوبية:اللواء شلال شايع يزور جرحى القصف الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن. خاص قام اللواء الركن شلال علي شايع مدير أمن عدن القائد العام لألوية المقاومة الجنوبية صباح اليوم الخميس بزيارة للجرحى المرقدين في المستشفيات الذين أصيبوا نتيجة العمل الإرهابي الغادر الذي استهدف مطار عدن الدولي ظهر يوم أمس الأربعاء والذي تزامن مع وصول اللواء شلال شايع أرض المطار.. وخلال الزيارة تطمن الأخ القائد على صحته المصابين من أبطال الأمن والجيش والمواطنين مؤكدا لهم أن أعمال الإرهاب والتفجيرات وقصف المنشآت المدنية الأمنه لا يقوم بها إلا الجبناء الذين يعجزون عن المواجهات في ميادين القتال. بدورهم الجرحى شكروا قائد الوية المقاومة الجنوبية على زيارتهم مجددين العهد على الصمود ومواصلة النضال في سبيل الجنوب. ثم قام اللواء شلال شايع بالذهاب إلى ثلاجة الموتى في مستشفى الجمهورية والقى النظرة الأخيرة على جثمان الشهيد القائد العقيد عبد القوي لخجم رئيس عمليات طوراى امن عدن والشهيد القائد صابر اليافعي قائد كتيبة الطوارى في أمن عدن وجثامين رفافهم الشهداء.

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