شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى رسالة من الرئيس الجيبوتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، رسالة من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، قدم فيها تعازيه بسقوط عدد من الشهداء في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، إلى العاصمة المؤقتة عدن.



وجدد الرئيس إسماعيل جيله، التأكيد على موقف جيبوتي الداعم لوحدة وأمن واستقرار اليمن .. معربا عن إدانته الشديدة إزاء الاعتداء الآثم على مطار عدن.

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