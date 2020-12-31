تخرج دفعتين من معهد مقلم للعلوم الصحية بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 احتفل معهد الدكتور مقلم العالي للعلوم الصحية بمحافظة شبوة اليوم، بتخرج الدفعة الثامنة من قابلات المجتمع والدفعة الثامنة عشر من مساعدي الاطباء والبالغ عددهم 97 خريجا وخريجة.

وخلال الحفل الذي اقيم في مركز الشاعر يسلم بن علي ، هنأ وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، المتخرجين، مؤكدا على دور المعهد في رفد المرافق بالكوادر المؤهلة ورفع كفأة قدراتها المهنية والخدمية . واعلن الوكيل استعداد السلطة المحلية لإعادة تأهيل السكن الطلابي بالمعهد. بدوره أوضح عميد المعهد الدكتور سامي الحاج، ان المعهد استوعب 533 طالبا وطالبة لهذا العام الدراسي الجديد.

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