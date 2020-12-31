وزارة الصحة: 25 شهيدا و 110 جريح بينهم نساء وأطفال بالهجوم الإرهابي على مطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، بلوغ حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، أمس، 135 شخصا منهم 25 شهيدا و 110 جريح بينهم نساء وأطفال.



ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه، فان الضحايا من الشهداء والجرحى بينهم مسؤولون حكوميون وموظفون بمؤسسات الدولة ومنظمات دولية ومدنيين وتوزعوا على عدد من المستشفيات العامة والخاصة في مديريات عدن.

وعبرت الوزارة في بيانها، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء الهجوم الإرهابي الأرعن الذي استهدف مطار عدن في جريمة بشعة تتنافى مع القيم والأعراف والقوانين الدولية، كما عبرت الوزارة عن بالغ الأسف والحزن لارتفاع عدد ضحايا الهجوم الغادر ووجود العديد من الجرحى حالاتهم حرجة، وهو ما يرجح ارتفاع عدد الشهداء.

كما أعربت عن بالغ أسفها لسقوط شهداء وجرحى من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار الهجوم الإرهابي الذي طال أيضا الطواقم والعاملين بالمجال الإغاثي والإنساني في انتهاك سافر للقانون الدولي.

وأشادت بجهود قطاع الصحة ممثلا بمدير عام وزارة الصحة في عدن الدكتور علي عبدالله وكافة الطواقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي التي بذلت جهودا كبيرة في تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة لضحايا الهجوم الإرهابي.