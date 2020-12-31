ناشر يلتقي مدير دائرة الشرق الاوسط بالخارجية الكوبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بحث سفير اليمن في هافانا محمد ناشر، اليوم مع مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الكوبية هيكتور ايغارسا اليوم، سبل التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

واستعرض السفير، مستجدات الأوضاع في اليمن، والهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الانقلابية، والتي استهدفت الحكومة الشرعية في مطار عدن الدولي. وأشاد بموقف كوبا الثابت والداعم لليمن وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام في اليمن. من جهته، أكد المسئول الكوبي ادانة بلاده لعملية الارهاب الذي تعرضت لها الحكومة الشرعية، مؤكدا على موقف كوبا المساند للحكومة الشرعية في اليمن وللجهود المتصلة بوقف الحرب وإحلال السلام.

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