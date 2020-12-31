المؤسسة الوطنية لمكافحة مرض السرطان في عدن تدشن حملة (1 - 1) 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشنت المؤسسة الوطنية لمكافحة مرض السرطان في محافظة عدن، اليوم، الحملة الخيرية السنوية للعام 2021م، تحت شعار "سأبدأ عامي بخير يوم (1 - 1) لمرضى السرطان / عدن".



وتهدف الحملة إلى التبرع الطوعي بمصروف أول يوم من العام الميلادي الجديد 2021م والوقوف إلى جانب المؤسسة لمواصلة تقديم خدماتها ورعاية مرضى السرطان.

وشارك في تدشين الحملة بعامها السادس كل من مدير عام مديرية صيرة في عدن إبراهيم منيعم، وأمين عام المؤسسة في عدن - رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن أبوبكر باعبيد، ومدير المؤسسة في عدن عادل سعيد ونائبه إبراهيم بامفروش وعدد من المعنيين بالمؤسسة.

وأكد المشاركون في تدشين الحملة، على أهمية تكاتف الجهود الخيرية والإنسانية لدعم مرضى السرطان والتخفيف من معاناتهم نتيجة مضاعفات وآلام المرض .. مشيدين بالحملة وجهود المؤسسة في المساهمة بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والعلاج لمرضى السرطان للتخفيف من معاناة المرض وتكاليف العلاج الباهظة، وكذا المساهمة في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بعدد من المحاور التي تشمل التوعية والتثقيف بأسباب تفشي مرض السرطان ومحاولة تجنب أسبابه، والكشف المبكر عن المرض وتقديم الخدمات الصحية.