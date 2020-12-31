مجلس الشورى يدين الجريمة الإرهابية التي استهدفت الحكومة بمطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

طالب مجلس الشورى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأعمال الإرهابية التي استهدفت مطار عدن اثناء وصول طائرة أعضاء الحكومة الجديدة.



وادان المجلس في بيان وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، هذه الجريمة الإرهابية الجبانة، مشيرا الى انها محاولة فاشلة لاستهداف الاصطفاف الوطني وجهود حقن الدماء بين رفقاء النضال، ومسيرة تطبيع الحياة المدنية وتثبيت الأمن.

ولفت الى ان هذا العمل الإرهابي لا يستهدف الحكومة فحسب، بل يستهدف الوطن بشكل عام والمحافظات المحررة بشكل خاص وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، ليزيد من معاناة اليمنيين واستمرار الآمهم وتدمير الاقتصاد والسلم المجتمعي واللحمة الوطنية والخراب الذي تسببت به مليشيا الحوثي الإجرامية عبر عدوانها على الوطن والانسان اليمني وانقلابها على الشرعية.

ودعا مجلس الشورى الى الاصطفاف وتكاتف جميع القوى الشعبية والرسمية والصمود وعدم اليأس حتى استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا ورفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني .