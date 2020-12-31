اجتماع برئاسة وزير المياه يناقش الأداء المؤسسي لفروع مؤسسة المياه ومشاريع المياه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، مستوى الأداء المؤسسي والإداري لأنشطة مكاتب وفروع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والمشاريع المنفذة بهذا المجال.

كما تطرق الاجتماع الذي ضم مسؤولي وزارة المياه ومدراء عموم الوحدة التنفيذية والطوارئ، خطة عمل مهام وأنشطة المرحلة القادمة ومستوى إنجاز مشاريع وبرامج قطاع المياه. وأكد الوزير المهندس الشرجبي، حرص وزارة المياه على أداء المهام والمسؤوليات الموكلة لها على أكمل وجه للنهوض بمنظومة قطاع المياه وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .. منوها بالجهود المبذولة من جانب جميع المعنيين لتجاوز الصعوبات خلال المرحلة الماضية.

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