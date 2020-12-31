وزير الخدمة المدنية والتأمينات يطلع على سير عمل مؤسسة التأمينات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم، على سير العمل في المركز الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في العاصمة المؤقتة عدن.



واستمع الوزير الوالي، من رئيس المؤسسة أحمد صالح سيف إلى شرح حول نشاط إدارات وأقسام المؤسسة والخدمات والأنشطة التأمينية التي تضطلع بها المؤسسة لخدمة المؤمن عليهم وفقاً لقانون التأمينات المعمول به.

وأشاد الوالي، بجهود المؤسسة ومستوى الانضباط الوظيفي للموظفين، ونشاط المؤسسة في إطار القوانين التأمينية الهادفة لحماية العامل المؤمن عليه من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل التي يتعرض لها .. موكداً حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المؤسسة ودعم كافة خططها وبرامجها للفترة المقبلة.