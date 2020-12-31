- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخدمة المدنية والتأمينات يطلع على سير عمل مؤسسة التأمينات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اطلع وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم، على سير العمل في المركز الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في العاصمة المؤقتة عدن.
واستمع الوزير الوالي، من رئيس المؤسسة أحمد صالح سيف إلى شرح حول نشاط إدارات وأقسام المؤسسة والخدمات والأنشطة التأمينية التي تضطلع بها المؤسسة لخدمة المؤمن عليهم وفقاً لقانون التأمينات المعمول به.
وأشاد الوالي، بجهود المؤسسة ومستوى الانضباط الوظيفي للموظفين، ونشاط المؤسسة في إطار القوانين التأمينية الهادفة لحماية العامل المؤمن عليه من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل التي يتعرض لها .. موكداً حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المؤسسة ودعم كافة خططها وبرامجها للفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخدمة المدنية والتأمينات يطلع على سير عمل مؤسسة التأمينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.