شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة إدارة المخلفات الطبية بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت بعدن اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بادارة المخلفات الطبية، نظمتها منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الصحة وبدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية.



وتلقى 27 مشاركا من المختصين بعدد من مستشفيات تعز ولحج وأبين، المعارف الخاصة بالنفايات الطبية والطرق المثلى للتخلص منها، وتحديد مصادرها والأشخاص الأكثر عرضه لمخاطرها وتاثيرات النفايات الطبية على الصحة والبيئة.

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