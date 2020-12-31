اجتماع بالمكلا لمناقشة ووضع آلية لضبط اسعار المواد الغذائية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترأسَ وكيلُ محافظةِ حضرموت للشئونِ المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح اجتماعاً بالمكلا، لقياداتِ مكتبِ وزارةِ الصناعة والتجارة بساحل حضرموت .



وكُرِسَ الاجتماعُ الذي جاء بتوجيهاتٍ من محافظِ حضرموت قائد المنطقة العسكرالثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لمناقشةِ ووضعِ آليةِ لضبطِ أسعارِ السلع والموادِ الغذائية الرئيسية في ظلِّ التغييرِ الإيجابي الذي طَرَأَ على أسعارِ العُملةِ الوطنية أمامَ العملاتِ الأجنبية وتفعيلِ فرقِ الرقابة الميدانية من قِبلِ مكتبِ الصناعة والتجارة، وخرجَ الاجتماعُ بالتنسيقِ مع غرفةِ تجارةِ وصناعةِ حضرموت والقطاعِ الخاص لتحديدِ أسعارِ السلعِ الأساسية وفقاً للمتغيراتِ الأخيرة في السوق، وشدّد الوكيل باصريح على تنفيذ توجيهات المحافظ بمراعاة المواطنين، ومراقبة أسعار البيع للمواد الغذائية بما يتواكب مع انخفاض سعر العملة.

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