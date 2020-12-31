البحسني يطلع على الأعمال الأخيرة لإعادة تأهيل مبنى المدرسة الوسطى بغيل باوزير بنسبة انجاز 85%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمديرية غيل باوزير، على سير أعمال إعادة ترميم وتأهيل مبنى المركز الثقافي للأنشطة التربوية والتنموية "المدرسة الوسطى".



وتعرف محافظ حضرموت من مدير عام هيئة الآثار والمتاحف بساحل حضرموت رياض باكرموم، على نسبة الإنجاز في تأهيل المدرسة الوسطى البالغة 85%، والمزمع افتتاحها مطلع العام المقبل.

وأكد المحافظ البحسني الاهتمام بالمدرسة الأم "المدرسة الوسطى" لدورها الريادي في تخريج الكوادر التي تبوأت مراكز قيادية على مستوى الوطن.

موجها بالاستفادة من المبنى في احتضان إقامة المعارض الابداعية التي تعكس ابداعات الشباب وتستقطب الزوار، موجهاً بإزالة العوائق والتشوهات جوار المدرسة الوسطى، واقامة سور حول المبنى ورصف ساحته وتشجيرها.