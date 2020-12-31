البحسني : حضرموت تُدين بشدة الحادث الإجرامي بمطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

أدان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بشدة الحادث الإجرامي الذي أقدمت عليه المليشيات الحوثية الانقلابية واستهدفت يوم أمس، رئيس وأعضاء الحكومة حال وصولهم للعاصمة المؤقتة عدن.



وقال المحافظ إن ذلك يعبّر عن حماقة هذه الفئة الضالة التي لا تفرّق بين أهداف مدنية وعسكرية.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم بمديرية غيل باوزير، في الحفل التأبيني الذي أقامته السلطة المحلية بمديرية غيل باوزير للفقيدين التربوي السفير الأستاذ محمد سعيد مديحج، والتربوي الفنّان الأستاذ محمد أحمد باعبّاد "رحمهما الله".

وقال المحافظ البحسني : "إن قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية والمواطنين كافة في حضرموت، يدينون ويستنكرون بشدة هذا العمل الإجرامي، الذي يؤكد أن العدو لا يريد للوطن أن يلتئم أو يتوحّد، وأن ما حدث من توحيد وإعلان للحكومة بموجب "اتفاق الرياض" قد أزعج العدو وضربه في مقتل".

وأكد أن ذلك لن يثني الحكومة عن مواصلة تنفيذها لمهامها الوطنية في خدمة المواطنين وتطبيع الحياة وهو ما أكده دولة رئيس الوزراء في تصريحه يوم أمس.

وقال المحافظ إن حضرموت قيادة ومواطنين تقف الى جانب الحكومة وتدعم خطواتها على الأرض للتخفيف عن المواطنين، وتطبيع الحياة، وإنهاء التمرد الحوثي.