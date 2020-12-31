البحسني يوجّه بتسوير الموقع المخصّص للمعهد القضائي بالغيل تمهيداً لوضع حجر الأساس للمشروع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

الخليج 365 - غيل باوزير

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بتسوير الموقع المخصّص للمعهد القضائي بالغيل تمهيداً لوضع حجر الأساس للمشروع.



جرى ذلك خلال زيارته اليوم لموقع المساحة المخصصة للمعهد بمنطقة شرق بن سلمان بمديرية غيل باوزير.

وأكد المحافظ، أهمية تجهيز وتمهيد المساحة المخصّصة للمعهد وتسويرها، تمهيداً لوضع حجر الأساس لهذا المشروع الحيوي الكبير الذي تتطلع اليه السلطة المحلية بالمحافظة، لتقديم مخرجات تخدم السلطة القضائية بالمحافظة تواصلاً لتاريخ حضرموت في هذا الجانب.

رافق المحافظ، مدير عام مديرية غيل باوزير الدكتور عدنان محمد حمران، ومدير عام الوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بالمحافظة الدكتور زكريا عبدالرحمن بكير.