البحسني يوجه بتشجير جولات وجُزر مدينة غيل باوزير ورصف ساحة مستشفى المدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

الخليج 365 - غيل باوزير

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، على مستوى الخدمات المقّدمة للمرضى بمستشفى غيل باوزير.



وزار المحافظ عدداً من الأقسام والمختبر وبنك الدم، موجهاً برصف الساحة العامة للمستشفى.

كما قام المحافظ، خلال زيارته اليوم لمديرية غيل باوزير بتفقّد الطرق والشوارع العامة بالمديرية، ووجه المحافظ السلطة المحلية بالمديرية باعتماد دراسة عاجلة لتحسين المدينة، وتشجير الجولة على المدخل العام للمدينة وبعض الجولات الرئيسة، والاهتمام بالتشجير ، وتبليط الجّزر وسط الشوارع العامة.

وأشاد المحافظ بمستوى النظافة في المديرية، مؤكداً ضرورة أن يواكب ذلك اهتماماً بتحسين جمال المدينة من خلال الاهتمام بالتشجير والرصف وإظهار لمسات جمالية تعكس صورة مشرّفة للزائرين.

رافق المحافظ، مدير عام مديرية غيل باوزير الدكتور عدنان محمد حمران، ومدير عام الوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بالمحافظة الدكتور زكريا عبدالرحمن بكير.