الشيخ بن حبريش يزور أسرة الإعلامية القديرة بديعة عوض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

قام الشيخ عمرو بن حبريش العليي وكيل أول محافظة حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع صباح اليوم بزيارة لمنزل أسرة فقيدة حضرموت ومؤتمرها الجامع الإعلامية القديرة "بديعة عوض بن جبير" رحمها الله.



وخلال الزيارة أعرب الشيخ بن حبريش عن الاعتزاز بما قدمته الفقيدة من عطاءات واسهاماته متعددة في المجالين الإعلامي والاجتماعي بكل كفاءة واقتدار ، مشيرًا إلى أن حضرموت ومؤتمرها الجامع خسرا برحيل الفقيدة كادرة وطنية مخلصة ومتفاتية فقد جعلت من خلال تواجدها في رئاسة المؤتمر وفي هرم القطاع النسوي، حضرموت قضيتها الأولى.

وأشاد بن حبريش ببادرة زميلاتها في دائرة المرأة بمؤتمر حضرموت الجامع بتنظيم فعالية وفائية للفقيدة يوم بعد غد السبت، مؤكدًا بأن ذلك يعد لفتة وفاء تستحق التقدير.

بدوره أعرب الأستاذ حسين الصبان عن أسرة الإعلامية القديرة بديعة عوض بن جبير عن الشكر والامتنان للشيخ بن حبريش على زيارته الكريمة لمنزل الأسرة وما إبداه من مشاعر إنسانية نبيلة.