المكتب التنفيذي بمديرية غيل باوزير يعقد دورته التاسعة لعام 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

الخليج 365 - غيل باوزير

عقد المكتب التنفيذي بمديرية غيل باوزير، الأربعاء، دورته التاسعة لعام 2020 برئاسة الدكتور عدنان محمد حمران مدير عام المديرية.



وفي بداية الإجتماع رحب المدير العام بمدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية وحثهم على بذل المزيد من الجهود في العام القادم 2021م والإهتمام بتأسيس قاعدة بيانات لكل مرفق والإستعداد لتجهيز التصورات والدراسات حسب احتياج المرفق ، كما شدد على استكمال البيانات الخاصة بالكادر الوظيفي وما يترتب عليه من استحقاقات للعاملين والموظفين لضمان حصول الموظفين على حقوقهم في ظل المرحلة القادمة والذي يتزامن مع تشكيل الحكومة ضمن اتفاق الرياض والذي شكل منعطف جديد على طريق نحقيق الأمن والإستقرار السياسي والإقتصادي .

كما وجه المدير العام الدعوة لحضور الحفل التأبيني والذي اقيم اليوم الخميس للفقيدين الأستاذين محمد سعيد مديحج ومحمد أحمد باعباد .

بعد ذلك استعرض سكرتير المجلس عبدالله سويد محضر الإجتماع السابق وتقييم ما تم انجازه خلال الفترة القادمة.

من ثم استعرض تقرير خاص بمكتب الزراعة والري بالمديرية قدمه الأستاذ رياض التريمي مدير المكتب وتقرير خاص بمكتب الصناعة والتجارة بالمديرية قدمه الأستاذ مروان الخلاقي حيث تم مناقشة التقريرين من قبل الأعضاء وتم الرد عليها من مدير الزراعه ومدير الصناعة .

وفي ختام الإجتماع تم مناقشة بعض القضايا المتفرقة المستجدة واختتم المدير العام الإجتماع .