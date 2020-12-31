- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكتب التنفيذي بمديرية غيل باوزير يعقد دورته التاسعة لعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020
الخليج 365 - غيل باوزير
عقد المكتب التنفيذي بمديرية غيل باوزير، الأربعاء، دورته التاسعة لعام 2020 برئاسة الدكتور عدنان محمد حمران مدير عام المديرية.
وفي بداية الإجتماع رحب المدير العام بمدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية وحثهم على بذل المزيد من الجهود في العام القادم 2021م والإهتمام بتأسيس قاعدة بيانات لكل مرفق والإستعداد لتجهيز التصورات والدراسات حسب احتياج المرفق ، كما شدد على استكمال البيانات الخاصة بالكادر الوظيفي وما يترتب عليه من استحقاقات للعاملين والموظفين لضمان حصول الموظفين على حقوقهم في ظل المرحلة القادمة والذي يتزامن مع تشكيل الحكومة ضمن اتفاق الرياض والذي شكل منعطف جديد على طريق نحقيق الأمن والإستقرار السياسي والإقتصادي .
كما وجه المدير العام الدعوة لحضور الحفل التأبيني والذي اقيم اليوم الخميس للفقيدين الأستاذين محمد سعيد مديحج ومحمد أحمد باعباد .
بعد ذلك استعرض سكرتير المجلس عبدالله سويد محضر الإجتماع السابق وتقييم ما تم انجازه خلال الفترة القادمة.
من ثم استعرض تقرير خاص بمكتب الزراعة والري بالمديرية قدمه الأستاذ رياض التريمي مدير المكتب وتقرير خاص بمكتب الصناعة والتجارة بالمديرية قدمه الأستاذ مروان الخلاقي حيث تم مناقشة التقريرين من قبل الأعضاء وتم الرد عليها من مدير الزراعه ومدير الصناعة .
وفي ختام الإجتماع تم مناقشة بعض القضايا المتفرقة المستجدة واختتم المدير العام الإجتماع .
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب التنفيذي بمديرية غيل باوزير يعقد دورته التاسعة لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.