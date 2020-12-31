البحسني يطلّع على جاهزية مستشفى الدكتور رياض الجريري للحميّات 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطّلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، على جاهزية مركز كورونا بمستشفى الدكتور رياض الجريري للحميّات بمنطقة فلك بالمكلا، وسير العمل في المنشأة المخصّصة للحميّات والعيادات العامة.



واستمع المحافظ ، من مدير عام المستشفى د.ريم بامهدي، الى جاهزية المستشفى لاستقبال أي حالات طارئة لوباء كورونا، وخدمة المواطنين في المنشأة المخصصة للمستشفى العام.

وتعرّف المحافظ على الاحتياجات الضرورية للمستشفى، مؤكداً تجاوب السلطة المحلية مع هذه المطالب لتحسين جودة الخدمات الطبية والصحية بالمستشفى.

من جانب آخر، اطلع المحافظ البحسني، اليوم، على المبنى الخاص بدار الجانحات ، ومنشأة دار التوجيه الإجتماعي بمنطقة فلك، واستمع المحافظ، من مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أوسان باحسين، الى احتياجات الدارين اللتين تُعنيان بحقيق أسس الرعاية والتقويم الاجتماعي وتقوية الوازع الديني والرعاية الصحية والتربوية والتدريب والتأهيل للفتيات الجانحات اللاتي يحتجزن رهن التحقيق أو المحاكمة والأحداث المعرّضين للإنحراف.

ووجه المحافظ بسرعة تأهيل داري الجانحات والتوجيه الإجتماعي، وتجهيزهما، للبدء بتفعيل العمل في الدارين، بإشراف من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.