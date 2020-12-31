إقالة نجيبة مطهر من جامعة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

الخليج 365 - صنعاء

أقالت مليشيا الحوثي في صنعاء الأكاديمية بجامعة صنعاء نجيبة مطهر، والتي كانت المليشيا قد عيّنتها بمنصب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.



وقالت نجيبة مطهر، إن تعيين إبراهيم حمود لقمان، بمنصب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، بدلاً عنها، جاء بسبب معارضتها لشراء المعين رئيسا للجامعة، القاسم محمد عباس، لعدد 100 كرسي (يعتقد انها لكلية طب الأسنان) بقيمة 300 مليون ريال يمني.

مشيرة في تغريدة لها على حسابها بموقع (تويتر) إلى معارضتها شراء ما قالت إنها "أرض مملوكة للجامعة بقيمة 2 مليار و700 مليون ريال يمني"، وأضافت: "قلت ليس الوقت مناسبا للشراء".

وزعمت مطهر أنها محافظة على المال العام، قائلة: "اني محافظة على المال العام لم أعمل أي خطأ إداري، قمت بعملي في خدمة الطالب".

ويذكر أن إبراهيم لقمان، المعيّن بدلا عن نجيبه مطهر، شقيق المتحدث السابق باسم مليشيا الحوثي أحمد لقمان.