شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يترأس اجتماع لجنة التحقيق في جريمة استهدف مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقدت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات الهجوم الإرهابي على الحكومة اثناء وصولها الى مطار عدن يوم امس، اجتماعا برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان.



الاجتماع الذي ضم عدد من قيادات الاجهزة الامنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن بمشاركة قيادة التحالف العربي في عدن، ناقش ملابسات الجريمة وما توصلت إليه التحقيقات الأولية.. مؤكدا بأن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني الحكومة عن مواصلة جهودها ومساعيها للقضاء على الانقلاب واستعادة الدولة وفرض هيبة النظام والقانون في مختلف ربوع الوطن.

وشدد الاجتماع على تفعيل دور أقسام الشرطة وأجهزة التحريات في مختلف مديريات العاصمة المؤقتة عدن بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة قوى التطرف والإرهاب والعناصر الخارجة عن القانون والقضاء عليها.