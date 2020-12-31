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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأمريكية تدين محاولة استهداف الحكومة اليمنية في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي استهدف الحكومة اليمنية اثناء وصولها الى مطار عدن الدولي والذي أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان لها " نشعر بحزن عميق لفقدان الأرواح ونعرب عن تعاطفنا مع أسر الضحايا.. لقد تم تنفيذ هذه الهجمات في وقت وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة وأظهرت مرة أخرى النوايا الخبيثة لأولئك الذين يحاولون زعزعة استقرار اليمن".
وأكدت ان مثل هذه الهجمات لن توقف أو تقوض الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم يستحقه الشعب اليمني ويجب أن تنتهي أعمال العنف وتقديم مرتكبوها إلى العدالة.
وعبرت عن دعم الولايات المتحدة للحكومة الشرعية في اليمن والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في العمل من أجل مستقبل أفضل لجميع اليمنيين.
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