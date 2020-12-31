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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حيدان يتفقد مطار عدن الدولي ويطلع على حجم الأضرار التي لحقت به والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تفقد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، مطار عدن الدولي واطلع على الاضرار التي لحقت بالمطار بعد الهجوم الغادر يوم امس اثناء وصول الحكومة والذي نجم عنه استشهاد واصابة العشرات من المدنيين وموظفي المطار.
واستمع الوزير الى شرح من مدير امن المطار والمعنيين عن مؤشرات الاستهداف، والتقى باللجنة المكلفة بالتحقيق بحسب توجيهات رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزير الداخلية.
وأكد أن الحكومة ستبذل قصار جهدها لعودة العمل في المطار بعد تأهيله في القريب العاجل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.. مشيرا إلى أن تلك الأعمال الارهابية لن تثني الحكومة عن مواصلة جهودها من العاصمة المؤقتة عدن نحو البناء والدفع بعجلة النماء للوطن والقضاء على الانقلاب واستعادة الدولة الشرعية.
رافق وزير الداخلية كل من وكيل الوزارة لقطاع الامن والشرطة والوكيل المساعد لقطاع الأمن ووكيل جهاز الأمن السياسي ومدير البحث الجنائي في الجمهورية ومدير شرطة عدن ومدير الشؤون القانونية بالوزارة ومدير فرع الأمن السياسي بمحافظة عدن وعدد من قيادات الوزارة.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قد شكل لجنة تحقيق في تداعيات العمل الارهابي الاجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الاجهزة الامنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية.
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