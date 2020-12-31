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فرنسا تدين الهجوم الغادر على مطار عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دانت فرنسا بأشد العبارات الهجوم الغادر الذي استهدف الحكومة اليمنية يوم أمس فور وصولها لمطار عدن الدولي.

 

 

وأكدت فرنسا دعمها الكامل للحكومة اليمنية الجديدة، واعتبرت أن تشكيلها مثل خطوة إيجابية تساهم في وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

 

ودعت الى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع في اليمن ووقف الأعمال العدائية واستئناف المشاورات تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل.

 

وقدمت تعازيها لأسر الضحايا وعبرت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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