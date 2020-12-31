شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوتيريش يدين الهجوم الغاشم على مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دان المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجوم الغاشم على مطار عدن الدولي الذي وقع أمس بعد وقت قصير من وصول الحكومة إلى المطار.

وجدد التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم جهود استئناف العملية السياسية للتوصل إلى تسوية شاملة. وقدم الأمين العام أحر التعازي لأسر الضحايا وللشعب والحكومة اليمنية، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

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