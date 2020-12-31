- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يطلع على سير العمل بمخيم جراحة العيون بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي اليوم على سير العمل في المخيم الطبي الجراحي لعمليات جراحة العيون الذي تنفذه مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بإشراف مكتب الصحة.
وأوضح مدير مكتب مؤسسة استجابة المهندس سالم باوزير ان المخيم سجل أكثر من 4٠٠ حالة منها 160 بحاجة الى عمليات جراحية.. مشيرا الى ان المخيم سينفذ 100 عملية لإزالة المياه البيضاء مع زرع العدسات بتقنية الفاكو.
وأشاد الوكيل بجهود وتدخلات الكويت الانسانية، والتي تسهم في تخفيف معاناة اليمنين كونها تأتي في ظل ظروف معيشية صعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر التميمي يطلع على سير العمل بمخيم جراحة العيون بسيئون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.