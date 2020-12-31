التميمي يطلع على سير العمل بمخيم جراحة العيون بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي اليوم على سير العمل في المخيم الطبي الجراحي لعمليات جراحة العيون الذي تنفذه مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بإشراف مكتب الصحة.



وأوضح مدير مكتب مؤسسة استجابة المهندس سالم باوزير ان المخيم سجل أكثر من 4٠٠ حالة منها 160 بحاجة الى عمليات جراحية.. مشيرا الى ان المخيم سينفذ 100 عملية لإزالة المياه البيضاء مع زرع العدسات بتقنية الفاكو.

وأشاد الوكيل بجهود وتدخلات الكويت الانسانية، والتي تسهم في تخفيف معاناة اليمنين كونها تأتي في ظل ظروف معيشية صعبة.