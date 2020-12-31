شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توجيهات بسرعة اصلاح الاضرار التي تعرض لها مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وزير النقل عبدالسلام هادي ومحافظ عدن أحمد لملس اليوم على حجم الاضرار التي تسبب بها القصف الصاروخي الغاشم على مطار عدن الدولي اثناء وصول الحكومة يوم أمس.



وتم التوجيه بسرعة إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار

كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات بسرعة اصلاح الاضرار التي تعرض لها مطار عدن الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.