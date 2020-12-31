شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يبعث برقية عزاء للجنة الدولية للصليب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم رسالة تعزية الى مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر روبيرت مارديني، في سقوط عدد من القتلى والجرحى من موظفي اللجنة في الحادث الإرهابي الذي استهدف الحكومة يوم امس بمطار عدن الدولي، ناقلا خالص التعازي والمواساة باسم الحكومة والشعب اليمني للصليب الاحمر وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.



وقال " في هذا الظرف الأليم، دعونا نستذكر ونقدر العمل الإنساني الرائد للصليب الأحمر في اليمن خلال هذه الازمة الانسانية التي أنتجها المتمردون الحوثيون".

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد اعلنت عن مقتل 3 من موظفيها بالإضافة إلى جرح 3 أخرين كانوا ضمن المسافرين أثناء وقوع الهجوم الغادر.