شكرا لبحثكم عن خبر القبض على رجل أعمال في دبي رمى نقودا مزيفة على عمال لـ"كسب متابعين" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على رجل أعمال أوكراني بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يلقي 50 ألف يورو مزورة على مجموعة من العمال أثناء قيادته سيارة فارهة.

وبحسب ”ذا غلف نيوز“ المحلية الناطقة بالإنجليزية، قال رجل الأعمال الأوكراني (32 عاما) لشرطة دبي إنه ”نشر الفيديو على صفحته في انستغرام لكسب المزيد من المتابعين“.

وبتفتيش منزل رجل الأعمال عثرت الشرطة على 740 ألف دولار و764 ألف يورو جميعها أوراق نقدية مزيفة.

وأقر المتهم بحصوله على الدولارات المزيفة من موقع إلكتروني صيني، فيما حصل على اليورو المزيف من مطبعة في دبي.

وقال شرطي إماراتي في إدارة الجرائم الإلكترونية، إن ”الشرطة رصدت مقطع الفيديو للمتهم عبر مواقع التواصل، حيث قام برمي أوراق نقدية مزيفة من سيارته في منطقة القوز“.

وأضاف: ”لقد انتهك كذلك الإجراءات الاحترازية لكورونا من خلال السماح بتجمع عدد من العمال الآسيويين الذين طاردوه لجمع الأموال التي قام برميها“.

وادعى المتهم الأوكراني أنه قام برمي 50 ألف يورو مزورة للحصول على مزيد من المتابعين عبر حسابه في انستغرام.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عرض حياة العمال للخطر بعد أن ركضوا خلف سيارته حين تحرك بها، حيث تدافعوا وربما أصيبوا جراء اصطدامهم بسيارات أخرى.

وأكدت الشرطة أن ”الفيديو كان مهينا للعمال وعرض حياتهم للخطر أثناء تجمعهم ومطاردة المتهم الأوكراني في الشوارع“.

وألقت شرطة دبي القبض على رجل الأعمال في موقف للسيارات بمركز تسوق.

وأظهر حسابه في انستغرام، وجود 400 ألف متابع له، فيما أظهرت الصور أنه يعيش حياة بذخ، حيث اعتاد الظهور مع سيارات باهظة الثمن مثل رولز رويس وبنتلي وفيراري ولامبورغيني.

وتظهر العديد من الصور ومقاطع الفيديو في الحساب أن المتهم يحمل رزمة من الدولارات واليورو.

وقامت شرطة دبي بتفتيش منزل المتهم وعثرت على آلاف الدولارات واليورو المزيفة، وتبين أن المتهم طلب الدولارات من الصين، وقام بشراء اليورو من رجل هندي في دبي مقابل 1000 درهم (250 دولارا).

وتمكنت الشرطة من القبض على الهندي في كمين، وهو يعمل في مطبعة، وقام بتسليم مبلغ 1,5 مليون يورو لرجل الأعمال.

وتابع الشرطي الإماراتي: ”لقد طبع الأوراق النقدية المزيفة باستخدام جهاز كمبيوتر وطابعة، ولم يكن يعرف ما هو غرض المتهم من طباعة العملة“.