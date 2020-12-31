شكرا لبحثكم عن خبر الافراج عن وثيق الجناني الذي اعتقل أمس أثناء بحثه عن جثة شقيقه الشهيد أديب الجناني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلق سراح شقيق الصحفي أديب الجناني بعد اعتقال دام نحو 24 ساعة. وقال مصدر لكريتر سكاي: بأنه تم الإفراج عن وثيق الجناني شقيق الزميل أديب الجناني قبل قليل من قبل سجن البحث الجنائي. وكان شقيق الجناني قد اعتقل أمس أثناء بحثه عن جثة شقيقه أديب الجناني.

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