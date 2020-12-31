شكرا لبحثكم عن خبر تراجع أسعار الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت أسعار الصرف اليوم تراجع للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بعد ان كان قد شهد تحسنا عقب إعلان الحكومة اليمنية الجديدة . فكانت أسعار صرف العملات اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020م كالتالي : الريال السعودي 185 -180 الدولار الأمريكي 704 -685

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