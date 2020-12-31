مرصد يدين الاعتداء على صحفي من قبل مسؤول في كلية الاعلام بجامعة صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - دان مرصد الحريات الاعلامية في اليمن ما تعرض له الصحفي شوقي نعمان من اعتداء جسدي ولفظي من قبل أمين عام كلية الاعلام بجامعة صنعاء واستدعاء أطقم حوثيه لاعتقاله . وفي البلاغ الصحفي الذي تلقى المرصد نسخة منة أفاد الصحفي شوقي نعمان أنه استطاع الفرار من أطقم حوثيه كانت تسعى لاختطافه بعد تعرضه للاعتداء والضرب والشتم من قبل أمين عام كلية الاعلام بجامعة صنعاء الدكتور زيد الغرسي أثناء تواجده في الكلية لمناقشة مشروع التخرج. وحمل المرصد أمين عام كلية الاعلام بجامعة صنعاء الدكتور زيد الغرسي وجماعة الحوثي سلامة الصحفي شوقي نعمان في حالة تعرض لأي أذى .

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