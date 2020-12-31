شكرا لبحثكم عن خبر الوسط الصحفي يفقد 38 صحافيا ومصورا منذ بداية الحرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت نقابة الصحفيين إن الوسط الصحفي فقد 38 صحافيا ومصورا منذ بداية الحرب في العام 2015م ونعت النقابة استشهاد مراسل قناة بلقيس بعدن أديب الجناني في التفجير الذي استهدف مطار عدن يوم الأربعاء. وأعربت عن أسفها لهذا الحادث الإجرامي الذي راح ضحيته عشرات المدنيين بينهم صحفيين تعرضوا لإصابات متعددة منهم مراسل قناة اليمن الفضائية صادق الرتيبي. وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بالتحقيق في كل حالات القتل والانتهاكات التي طالت الصحفيين ومهنة الصحافة.

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