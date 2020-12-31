الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على صالة مطار عدن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ عدن

أدان الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر اليوم الخميس، بشدة الهجوم على مطار عدن فور وصول وزراء الحكومة الجديدة الواسعة التمثيل.



وذكر في بيان له أن هذا الهجوم عنف غير مقبول، ويأتي في لحظة حاسمة من تنفيذ اتفاق الرياض والذي يمهد لحل سياسي شامل.

وأعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد من جديد على قناعته بأنه لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للصراع في اليمن. ويبقى الاتحاد الأوروبي ملتزمًا وبقوة بسيادة اليمن واستقلاله واستقراره وسلامة أراضيه وسيواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سلمي.

وتابع: لاينبغى للهجوم على المطار أن يمنع أطراف النزاع من الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في جميع ارجاء البلاد واستئناف المحادثات السياسية.

وتمنى الاتحاد الاوروبي ان تتحلى الحكومة بالقوة في مواجهة التحديات القادمة.

وأدت التفجيرات التي وقعت الأربعاء في مطار عدن تزامنا مع وصول الحكومة من الرياض، إلى مقتل وإصابة 100 شخص، وفق بيان صادر عن وزارة الخارحية