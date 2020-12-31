غارات ليلية لمقاتلات التحالف على أهداف صنعاء (المواقع المستهدفة)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ خاص شنت مقاتلات التحالف العربي غارات ليلية على مواقع في العاصمة صنعاء وضواحيها.

وقالت مصادر محلية في صنعاء إن الغارات استهدفت مواقع ومعسكرات شبه خالية في العاصمة وضواحيها. وبحسب المصادر، استهدفت الغارات: مطار #صنعاء الدولي، وقاعدة الديلمي الجوية، و مخازن أسلحة في معسكر ريمة حميد بمديرية سنحان ومديرية بني حشيش. ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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