شكرا لبحثكم عن خبر بيان مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه بشأن الوديعة السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بيان توضيحي

تابعنا في مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ما تم تداوله في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات وتغريدات ووسائط مرئية تستهدف المجموعة وتروج ضدها الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة والتهم الباطلة التي تظهر من حين إلى أخر بشكل عشوائي أو ضمن حملات منظمة وممولة بهدف النيل من سمعة المجموعة وهز ثقة الرأي العام والمجتمع بها كمجموعة وطنية واقتصادية رائدة ومسئولية مجتمعية ودور تنموي واقتصادي مشهود له لأكثر من ثمانية عقود.

إننا في مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه نجدها مناسبة لنؤكد أن المجموعة تلتزم في كل أنشطتها بالنظام والقانون ومبادئ النزاهة والشفافية والقيم المجتمعية والمهنية الأخلاقية في أعلى مستوياتها وبأكثر المعايير صرامة متنزهة عن أي شبهة فساد أو أي انتهاكات إدارية أو مخالفات قانونية. كما تؤكد المجموعة أن علاقتها بأجهزة ومؤسسات الدولة وكياناتها المختلفة كافة قائمة على تلك الأسس والمبادئ منذ تأسيس المجموعة في 1938م وحتى اليوم ولن تحيد عنها ومن يدعي غير ذلك فعليه إثباته بالطرق القانونية ومن خلال القنوات الرسمية والجهات المعنية المخولة بذلك.

وعليه تؤكد المجموعة أن كلما تم تداوله وإثارته بشكل متكرر من قبل بعض الحسابات الوهمية أو الحقيقية في مواقع التواصل الإجتماعي أو بعض المواقع الصفراء من مزاعم وتهم وافتراءات باطلة بشأن استفادة المجموعة من الوديعة السعودية فإنها كسابقتها من قضايا ومواضيع مزعومة لا تعدو أن تكون مجرد محاولات بائسة لتشويه سمعة المجموعة وتضليل الرأي العام كما تؤكد المجموعة على استعدادها للمثول أمام أي جهة قضائية أو حكومية وتقديم كل المستندات والوثائق التي تثبت التزامها التام بكل الإجراءات القانونية بشأن الاستفادة من الوديعة السعودية وفقا للالية المعتمدة من البنك المركزي وكافة الجهات المعنية.

لقد كانت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه وستظل مجموعة وطنية رائدة تنظر إلى سمعتها وثقة المجتمع والمتعاملين معها باعتبارها رأسمالها الحقيقي الذي لا تساوم فيه ولا يمكن ان تقايضه بأي مصالح أو مكاسب مزعومة، مؤكدة على أنها لن تسمح باستهداف سمعتها والثقة الراسخة التي تحظى بها في المجتمع ولن تتهاون في حمايتها والتصدي لكل من يحاول الإضرار بها سالكة في ذلك كل الطرق القانونية المتاحة على جميع المستويات.

صادر عن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه

في 29 / 12 / 2020م