فيديو .. آخر شيء قاله الصحفي أديب الجناني لقناة بلقيس قبل استشهاده مباشرة وعلى الهواء

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت المذيعة في قناة بلقيس، نضال الشبان مقطع فيديو يوضح لحظة استشهاد المراسل الصحفي أديب الجناني، أثناء حديثه معها، وذلك في الإنفجار الذي هز مطار عدن الدولي، ظهر امس الأرربعاء.

وكانت المذيعة تسأله عن الوزراء الواصلين، قبل أن يصيح "إنفجار الآن" قبل ان يصمت تماماً بعد أن تعرض لإصابة قاتلة من شظايا الصاروخ. وحاولت المذيعة التواصل معه لكن دون جدوى ولم تكن تتوقع أن يكون قد استشهد، وتمنت له السلامة، لكن قضاء الله كان أسبق، وفق ما تابعه سياج بوست، وأثار الفيديو موجة تعاطف كبيرة.. استشهد وهو يتحدث معي مراسل قناة بلقيس اديب الجناني في ذمة الله

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