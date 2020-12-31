شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. النخبة الحضرمية وضعها القانوني سليم من الناحية القانونية والدستورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 كشفت حلقة لقناة حضرموت عن مشروعية قوات النخبة الحضرمية وهل هي شرعية أم مليشيات، بعد تصريحات وزير الخارجية السابق محمد الحضرمي والتي لاقت سخطاً واسعاً واستياءاً كبيراً بعد وصفه للنخبة الحضرمية بالمليشيات والذي أخرج النخبة الحضرمية من سياقها الشرعية والقانوني وهي التي حررت المدن في الساحل من العناصر الإرهابية وتنظيم القاعدة الإرهابي.

كما أن قوات النخبة الحضرمية صدرت بقرارات رئاسية وجنودها قوات نظامية ولها أرقام عسكرية وهي تخضع للمنطقة العسكرية الثانية ووضعها القانوني للنخبة الحضرمية سليم من الناحية القانونية والدستورية. يذكر أن هناك هجوم مستمر على قوات النخبة الحضرمية والتي عبر أهالي حضرموت بأن النخبة فرضت الأمن بحضرموت وقامت بتحرير الارض من التطرف.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. النخبة الحضرمية وضعها القانوني سليم من الناحية القانونية والدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.