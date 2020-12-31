اللواء بن بريك يُعزّي أسر ضحايا الحادث الإجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، برقيات عزاء ومواساة إلى أسر و ذوي الشهداء الذين سقطوا اليوم في الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول حكومة المناصفة.



وأكد اللواء بن بريك إن هذا الحادث الإجرامي الجبان الذي كان أحد تهديدات القوى الإخوانية بالتنسيق مع الحوثيين، يكشف بجلاء تجرد منفذيه من أي قيم دينية أو أخلاقية ومن المبادئ الإنسانية كافة، ويعكس ما يضمر به هؤلاء المجرمون القتلة من حقد وشر على الحياة والإنسان .

ونوّه بأن هذا العمل الإرهابي يندرج ضمن المخططات العدوانية الشريرة التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وإقلاق الحياة والسكينة من قبل تلك القوى المأزومة المتضررة من اتفاق الرياض والتي تسعى لإفشال تنفيذه بمثل هذه الأعمال الإجرامية الدنيئة.

وشدد اللواء بن بريك إلى أن الرد على هذه الحادثة الاجرامية لن يكون بالتصريحات، بل بالثأر لشعبنا والتصدي لمن يقف خلف هذه الأعمال الإرهابية وينفذها .

وأعرب رئيس الجمعية الوطنية عن بالغ تعازيه لأولاد وأسر و ذوي الشهداء الذين سقطوا وزملائهم ومحبيهم وكافة أبناء الجنوب ومشاطرتهم الحزن في هذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح الجنان ويلهم ذويهم جميعا الصبر والسلوان، وأن يمنّ على الجرحى المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله الجميع .

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.