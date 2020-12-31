شكرا لبحثكم عن خبر بتوجيهات من الرئيس الزُبيدي.. سوقي والشبحي يطمئنان على أحوال جرحى حادث مطار #عدن الإجرامي في مستشفيات العاصمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت المحامية نيران حسن سوقي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس الجمعية الوطنية، بمعية الدكتور سالم الشبحي رئيس لجنة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي بزيارة تفقدية لجرحى الحادث الإجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي، الذين يتلقون العلاج في مستشفيات مديريات العاصمة عدن . وخلال الزيارة التفقدية، اطلعا على أحوال الجرحي والرعاية الطبية المقدمة لهم، ونقلا لهم تحيات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وتمنياته لهم بالشفاء العاجل. واستمعت سوقي والشبحي من الأطقم الطبية إلى شرحٍ وافٍ عن الحالات الصحية للجرحى في كل مستشفى، مشددين على ضرورة إيلائهم العناية والاهتمام اللازمين.

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