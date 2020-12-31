شكرا لبحثكم عن خبر وزارة النفط تنفي وفاة نائب وزير النفط والمعادن ..وتدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفت وزارة النفط والمعادن بالعاصمة المؤقتة عدن صحة الأخبار التي تداولتها بعض المواقع والتي أوردت وفاة الدكتور سعيد سليمان الشماسي نائب وزير النفط والمعادن في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي اليوم.

وأكدت الوزارة في بلاغ صحفي صادر عنها سلامة الدكتور سعيد الشماسي نائب وزير النفط والمعادن ، وأدانت الوزارة في ذات الوقت ماوصفته بالعمل الإرهابي الذي يستهدف اليمن دولة وشعباً .

كما اكدت إن وزارة النفط والحكومة اليمنية وكافة أجهزة الدولة ستمضي قدماً في معركة استعادة الدولة ومواجهة الأعمال التخريبية التي تستهدف الأمن والإستقرار ، ولفتت إلى أن تلك القوى الظلامية تمثل العدو الاستراتيجي والأول لليمن واليمنيين .. مطالبة قوى الدولة بمواجهة ذلك الارهاب والمضي قدماً في تحقيق برامج وخطط الدولة ممثلة ببرنامج حكومة الكفاءات برئاسة الدكتور معين عبد الملك سعيد رئيس مجلس الوزراء .. وبما يعمل على ترجمة توجهات القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وفي ختامه عبر بيان وزارة النفط والمعادن عن بالغ الحزن والمواساة لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي الجبان ظهر اليوم على مطار عدن الدولي ، سائلة المولى عز وجل بان يتغمد ارواحهم الطاهرة بالرحمة والمغفرة وان يسكنهم فسيح جناته ويلهم كافة اهلهم وذويهم الصبر والسلوان .. ومتمنية من جانب اخر للجرحى السلامة والشفاء العاجل بإذن الله تعالى .